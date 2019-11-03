كيف تغير حظك السئ؟

هل يمكن تغيير الحظ؟

هل ولد بعض الناس محظوظين؟

هل أنا محظوظ؟

الن يكون من الرائع أن تكون محظوظًا بكل شيء في حياتك؟



لقد شاهدنا جميعًا على شاشات التلفزيون فوز الناس باليانصيب، أو التقينا بأشخاص يجدون عملًا رائعًا ويعيشون حياة رائعة يريدونها. منحتنا مشاهدة هؤلاء الأشخاص الأمل في انتظار تغيير حظنا، حتى في أذهاننا كنا ننتظر الحظ يومًا ما.



مع وضع ذلك في الاعتبار، لدينا بالفعل خياران الآن. يمكننا الانتظار حتى يأتي إلينا أو يمكننا تغييره بأنفسنا. يشبه تمامًا إما انتظار اليانصيب أو العمل للحصول على المال. كلاهما يجلب المال، لكن ما هي احتمالات كل منهما؟



حقيقة: 20 ٪ من الناس يملكون 80 ٪ من الثروة

أنا متأكد من أنك ربما سمعت بقاعدة باريتو من قبل، فهو يصف التوزيع غير المتكافئ للثروة. بعد أن ابتكر باريتو صيغته، لاحظ العديد من الظواهر المماثلة في مناطق أخرى أيضًا.



على أي حال، يتحدث هذا المبدأ عن كيفية امتلاك 20 ٪ من الناس 80 ٪ من الثروة.



فما علاقة مبدأ باريتو بالحظ؟

على الرغم من أن الجميع مسؤولون عن خلق حظهم أو انتظاره، إلا أن قلة منهم قد تحملوا بالفعل مسؤولية جذبه. هل كانوا محظوظين؟ أم قرروا جلب المزيد من الحظ في حياتهم؟



ربما ولدنا جميعًا بموارد مختلفة، لكن يمكننا الوصول إلى أي مكان تقريبًا باستخدام ما لدينا. بدأ معظم المليونيرات في جميع أنحاء العالم بالقليل جدا واحيانا ب لا شيء.



فلماذا لا تنضم إلى 20 ٪ الذين قرروا امتلاك حظهم؟

لقد عملت بجد لكن انحرفت الأشياء عن مسارها ؟ انهض مرة اخري وفكر في خطة اخري. فعلت ذلك، لكنها لم تنجح؟ ثم أعد التخطيط مرة أخرى وابحث عن طريقة أخرى.



أو يمكنك الانتظار حتى يأتي الحظ بدلًا من ذلك إذا كنت تريد المخاطرة والانتظار.



عند النظر إلى أفضل 20 شخصًا، ستجد ان لديهم جميعًا ثلاث خصائص مميزة للغاية، والتي ستلاحظها على الفور في أي شخص ناجح أيضًا:



1) معرفة جيدة بكل ما يفعلونه

2) الانضباط الذاتي لتحقيق أهدافهم

3) الاعتقاد بأنهم سوف يحققونها



• كيف يمكنك تغيير حظك السيئ

لماذا تضيع وقتك في البدء في تعلم شيء ما بمفردك منذ البداية، عندما يكون الآخرون قد أمضوا حياتهم في جمع المعلومات؟



من أجل تغيير حظك، يجب أن ترى كل الأشياء التي تزعجك في حياتك، والتي تحددها على أنها حظ سيء وتقرأ الكثير عنها.



كما ترى، فإن معظم الناس لا يفعلون ذلك، ليس هذا فحسب، بل إنهم لا يقضون حتى وقتًا قصيرًا في تحديد ما يحتاجون إليه في الواقع لمعرفة المزيد. هناك شيء واحد مؤكد، كلما زادت معرفتك بشيء، كلما تعاملت معه بطريقة أفضل بكثير.



كل معلومة تحصل عليها، ستمنحك دائمًا ميزة، وهذا هو السبب في تركيز نسبة 20٪ التي نتحدث عنها على جهدهم على المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها.



لا تتوقف عن التعلم. إذا كنت ترغب في الحصول على شيء جيد يتعلق بحلمك، فلا تتوقف عن القراءة وجمع المعلومات حوله وكيفية تحقيقه. أعدك مع الوقت، سوف تحب حياتك مع معرفة هذه المعلومات.



قال إديسون ذات مرة: "إذا أردت اكتشاف شيء ما، فأبدأ بقراءة كل ما تم إنجازه على هذا الخط في الماضي".



• كن عنيدًا لتغيير حظك

من المهم جدًا، إن لم يكن أول شيء يجب تعلمه ان تكون عنيد في التعلم. لتكون أكثر تحديدا، يجب أن تبدأ الانضباط الذاتي مع مرور الوقت.



لقد رأيت الكثير من الناس الذين استسلموا تمامًا للاعتقاد بأن بإمكانهم تغيير أنفسهم واليوم يحتفلون فعليًا بذلك. هذا يحتاج إلى القراءة والممارسة.



• بعض النصائح التي يمكنك أن تبدأ بها لتحقيق أهدافك وأحلامك.



1) لا تستسلم عندما تفشل: عندما تفشل، أعد التخطيط مرة أخرى وابدأ من جديد في وضع خطة جديدة لأنها ببساطة لا تعمل مع أي شخص آخر في البداية.

2) قائمة ليلية: دائما اكتب قائمة المهام الخاصة بك في الليل. وبهذه الطريقة لا تستيقظ في صباح اليوم التالي وتماطل حتى في كتابتها. بهذه الطريقة أيضًا، يكون ذهنك جاهزًا وأنت تعرف ما يفترض أن تفعله هذا اليوم.

3) لا تلتزم بالوقت المحدد في البداية إذا لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لك:

إذا لم يكن من الأفضل لك أن تستيقظ مبكرًا، أو أن تفعل شيئًا في وقت محدد، فلا تفعل ذلك. ركز اهتمامك علي إنهاء قائمة مهامك بدلًا من ذلك. ستكون فخورًا عند اتمام مهمتك.

4) بمجرد البدء، لا تترك مهمتك حتى تنتهي:

ابتعد عن أي شيء يصرف انتباهك، وقم بإسكات هاتفك وأدره في الاتجاه الآخر، وأوقف تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني، ولا تتحقق من حسابات الشبكة الاجتماعية الخاصة بك.



• الكلمات الأخيرة لتغيير حظك

أخيرًا، صدق أنك ستحقق ما تريد. أعلم أن الكثير من الناس لا يؤمنون بقدراتهم. ولكن هناك قاعدة للحياة، كلما كنت تعمل بجد، كلما حققت أكثر. كلما عرفت، كلما كان ذلك أفضل.



• لا يهم من انت. هذه هي القاعدة.

الحياة ليست مثل المدرسة، فهي ليست أذكى الأشخاص الذين يصلون إلى أهدافهم. إذا نظرت إلى السير الذاتية للأثرياء في العالم، فستدرك أنهم كانوا أشخاصًا عاديين يتمتعون بذكاء متواضع، لكن ساعدهم استمرارهم في مواصلة العمل على تحقيق أحلامهم. استمع إلى هذا الصوت الداخلي بداخلك الذي يريد تغيير حظك.

