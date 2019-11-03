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أحمد زاهر يغازل زوجته علي الأنستجرام

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
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أحمد زاهر وزوجته
أحمد زاهر وزوجته
رانيا ماهر
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يحرص دائما الفنان أحمد زاهر، بمشاركة جمهوره بصور من يومياته الخاصة و بمشاركته في كافة المناسبات وأعماله الفنية
ودائما ما يحرص علي اظهار زوجته معه والتعبير عن حبه لها بنشر صور لهمها والتعزل بها.


ونشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور بصحبه زوجته عبر حسابه الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وقال "زاهر"معلقاً علي الصور:"انا والقمر،مهرجان_بيوند_السينيمائي_الدولي في الكويت


وتابع: "شكرا جدا للديزاينير اسلام سعد علي تصميم بدلتي الرائع و شكرا جدا للديزاينر العالمي هاني البحيري علي تصميم فستان زوجتي."


وظهرت زوجة الفنان أحمد زاهر بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستان باللون الذهبي وأكمام طويله ومكياج ناعم وشعر منسدل.


وحاز المنشور علي أعجاب كثير من متابعيه وجاءت تعليقات مثل "قمرين ماشاءالله عليكم " وأخر، "ما شاء الله ربنا يسعدكم".


وقد شارك أمس الفنان أحمد زاهر ومجموعه من الفنانين بحفل افتتاح مهرجان بي يوند للأفلام القصيره في الكويت.


يذكر أن أخر أعمال "زاهر"، هي مسلسل "ولد الغلابة" الذي شارك كضيف وعرض في الماراثون الرمضاني الماضى، حيث كانت بدايته من الحلقه الثالثة والعشرين وذلك مجاملة لصديقيه أحمد السقا ومحمد سامى، والذى حقق من خلال دور "جمال لبه" نجاحا جماهيريا كبيرا، واستطاع أن يحصل على إشادة النقاد والجمهور خلال ظهوره على مدار ٣ حلقات، وأن يترك أثرا من خلال شخصية "لبه" على عكس بعض الفنانين الذين قاموا بأداء 30 حلقة ولم يتركوا أثرا مع جمهورهم.


مسلسل"ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، إنجى المقدم، صفاء الطوخى، هادى الجبار، كريم عفيفى، سلوى عثمان، مجدى بدر، إدوارد، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح.


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