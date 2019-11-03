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هجوم على دونالد ترامب في مباراة أمريكية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأحد لهتافات مناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة "إم إم إيه" في نيويورك، بعد 6 أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.

وأثار دخول ترامب إلى قاعة "ماديسون سكوير جاردن" صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع.

وأدى حضور رئيس الدولة إلى مدينته نيويورك إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك، وأحد المتبارين جورج ماسفيدال هو من أنصار الرئيس ترامب.

وتابع ترامب المباراة بين كيفن لي وجريجور جيليبسي، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريباً ليصفق لجيليبسي.

وكان ترامب أعلن في تغريدة على تويتر الخميس، أنه سيجعل من مجمعه الفندقي في مارا لاجو بولاية فلوريدا مقراً لإقامته بدلاً من شقته الفاخرة من ثلاثة طوابق في قمة "برج ترامب".

وكان ترامب واجه موقفاً مماثلاً الأحد الماضي، عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.

وحضر ترامب في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للبنتاجون.

وبعد الشوط الثالث للمباراة عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب، وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.

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الكلمات المفتاحية

ترامب امريكا البيسبول اخبار الرياضة

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