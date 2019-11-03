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اليوم.. مباريات قوية للفيوم والمنيا والألومنيوم وشبان قنا في القسم الثاني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الأحد 5 مباريات مرتقبة في المجموعة الأولى للقسم الثاني،


ومن المقرر أن يشهد استاد بنى سويف صدام مرتفب، يجمع بين فريق بنى سويف المتصدر بقيادة حسن موسى برصيد 6 نقاط مع فريق المنيا صاحب المركز التاسع بقيادة سمير كمونه برصيد نقطة وحيدة، وشهدت الجولة الثانية

فوز بنى سويف على سوهاج بهدف كريم أشرف، وتلقى فريق المنيا الهزيمة بهدف نظيف من الألومنيوم.

- الفيوم مع البنك الأهلي

على استاد الاسيوطي الفرعي، يحل فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 4 نقاط ضيفأ ثقيلاً على فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة محمد محسن أبو جريشه برصيد 3 نقاط٠

وكان فريق البنك الأهلي فاز على فريق ديروط بثلاثية إسلام صلاح سولارى ومحمد حامد ومحمد أحمد لعبه، وتلقى الفيوم الهزيمة أمام فريق تليفونات بنى سويف بهدف .

- الإعلاميين مع شبان قنا

يستضيف نادى الاعلاميين صاحب المركز الثامن بقيادة جميل حلمي برصيد نقطتين فريق شبان بقنا صاحب المركز الرابع بقيادة كمال الزين برصيد 3 نقاط
وكانت الجولة الثانية شهدت ، تعادل الاعلاميين مع طهطا بدون أهداف ، وفاز شباب قنا على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف سجلهما ابراهيم حسن وأحمد الجبيلاوى .

- بترول أسيوط مع سوهاج

يلتقي بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد السميع برصيد 3 نقاط مع فريق سوهاج صاحب المركز قبل الأخير بقيادة نبيل محمود برصيد نقطة وحيدة ، وشهدت الجولة السابقة هزيمة بترول أسيوط امام شباب قنا بهدفين مقابل هدف ، وهزيمة سوهاج امام بنى سويف بهدف .

- ديروط مع طهطا

يواجه فريق ديروط صاحب المركز العاشر بقيادة حمادة رسلان خلفا لمحمد يوسف برصيد نقطة فريق طهطا صاحب المركز الأخير بقيادة بركات إبراهيم برصيد نقطة.


وشهدت الجولة السابقة هزيمة ديروط بثلاثة أهداف امام البنك الاهلي ، وتعادل طهطا سلبيا مع الاعلاميين .


- تليفونات بني سويف مع الألومنيوم

على استاد بنى سويف ، يلتقي يوم الإثنين، فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد شعبان برصيد 4 نقاط مع فريق الالومنيوم صاحب المركز السابع بقيادة ياسر الكنانى برصيد 3 نقاط ، وشهدت الجولة السابقة فوز تليفونات بني سويف على الفيوم بهدف لمانجا فواى ، بينما فاز الالومنيوم على المنيا بهدف محمود نجاح .

- ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 6 نقاط
2-البنك الأهلى 4 نقاط
3- تليفونات بني سويف 4 نقاط
4- شبان قنا 3 نقاط
5- بترول أسيوط 3 نقاط
6- الفيوم 3 نقاط
7 الألومنيوم 3 نقاط
8- الإعلاميين نقطتين
9- المنيا نقطة وحيدة
10- ديروط نقطة وحيدة
11- سوهاج نقطة وحيدة
12- طهطا نقطة وحيدة
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الكلمات المفتاحية

نادي الفيوم الفيوم البنك الاهلي اخبار الرياضة

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