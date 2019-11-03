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لوحظ تغير في مزاجها.. إجراء فحوصات طبية لسمكة قرش بمتحف الأحياء بالغردقة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تعرضت أنثي سمكة القرش الموجودة بمتحف الأحياء المائي بالغردقة بحالة إعياء وتتناول الأكل بشراهة، وتقوم بترجيعه لأكثر من مرة.

وخوفًا من تعرضها لأي التهابات في الأمعاء والتأكد من سلامتها، قام فريق أمناء الحياة البرية في المتحف بإبلاغ المهندس على عبدالرازق، كبير أمناء الحياة البحرية، بأن أنثي القرش الكبير، 7 سنوات، طولها 3.5 متر، من نوع نيرس شارك، توقفت عن الأكل لمدة يومين، وتغيرت حالتها المزاجية المتعارف عليها من 3 سنوات ونصف وهى المدة التي قضاها القرش داخل المتحف منذ وصوله في مايو 2016، ما أثار الرعب في قسم الحياة البحرية.

وتوجه كبير الأمناء فورًا إبلاغه لمعاينة الحالة الطارئة، وبمساعدة فريق الدعم وأمناء الحياة البحرية والحجر الصحي ومستشفى الأسماك، قرر اتخاذ اللازم وأصدر تعليمات بتجهيز منطقة العناية المركزة ورفع حالة الطوارئ، واستدعاء الدكتور عصام عجيب من قسم علوم البحار بالبحر الأحمر، والذى توجه فورًا لإجراء الأشعة السينية وتحاليل الدم والفحوصات اللازمة، والتي تبين منها أنها لا تعاني من أي أمراض، وأنها بصحة جيدة، غير أنه قد بدأ مرحلة وضع البيض، والتي أثارت لديها حالة من تغيير المزاج وتوقف الأكل المفاجئ.

وتسغرقت عملية الكشف لمدة ساعة كاملة التي تمكن فيها الدكتور عصام عجيب أخصائي الجراحة البيطرية من إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث تم الاستعانة بـ6 أشخاص للتمكن من أخذ عينة دم من سمكة القرش وإجراء أشعة السونار التليفزيونية للسمكة، وتم حقن السمكة بحقنة مخدر حتى يتمكنوا من إخضاعها للفحوصات الطبية، وتم إرجاعها للحوض الزجاجي مرة أخرى
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