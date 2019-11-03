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الحوثيون يجبرون مشايخ القبائل على تجنيد الشباب في حجة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:14 ص
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الحوثيين - أرشيفية
الحوثيين - أرشيفية
وكالات
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كشفت مصادر محلية يمنية، أن مليشيا الحوثي، أجبرت المشايخ والأعيان بمديريات محافظة حجة على تجنيد الشباب وخاصة خريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية.

 

وعبر مشرفيها في المديريات والعزل، ميليشيا الحوثي أجبرت المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية البارزة على تجنيد الكثير من الشباب وخاصة خريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى صفوفها، بهدف الزج بهم في معاركها العبثية.

 

وقدموا مشرفو المليشيات، إغراءات ووعوداً للمغرر بهم المنضمين إلى صفوفها بإلحاقهم بكلية الشرطة والكلية الحربية بالعاصمة صنعاء وإعطائهم رتباً عسكرية في وقت وجيز.

 

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية تعتزم إقامة دورات مكثفة للمنضمين لغسل أدمغتهم وتعبئتها لسيطرة عليهم وتحركهم كيف ما تشاء وتحولهم إلى مقاتلين مؤدلجين يؤمنون بمعتقداتها وأفكارها الطائفية والمتطرفة المشبعة بثقافة الكراهية والموت والجهاد المحرف.

 

وأعلن الجيش اليمني، تفكيك حقل ألغام مماثل في حي منظر التابع لمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

 

وتشير تقديرات المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" إلى أن قوات جماعة "الحوثيين" زرعت، منذ بدء الصراع العسكري في اليمن قبل نحو خمس سنوات وحتى مطلع العام 2019، نحو مليون لغم أرضي بطريقة عشوائية، وأنها تواصل زراعتها حتى الآن.

 

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

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الكلمات المفتاحية

مشايخ القبائل تجنيد الشباب اليمن الحوثيون

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