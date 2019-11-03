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وزارة: السيطرة على 70 % من حرائق كاليفورنيا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تم السيطرة على غالبية الحرائق في كاليفورنيا التي أجبرت الآلاف من الناس على الإخلاء في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل حجم السيطرة لأكثر من 70 % من الحرائق، كما ذكرت وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا

وقالت وزارة في تحديث حادث حريق السبت، على حساب "تويتر" الرسمي: "لا يوجد تطور بين عشية وضحاها حيث حقق رجال الإطفاء تقدمًا جيدًا في جهود مكافحة الحرائق. بسبب هذا التقدم، تتواصل جهود التخطيط لإعادة التعداد السكاني".

وقال كال فاير، في سلسلة من التحديثات على "تويتر" السبت، إنه تمت السيطرة على 72 % من حريق Kincade Fire في Sonoma Country (أكبر حوادث حريق نشطة حاليًا في كاليفورنيا)، و85 % من حريق الشارع 46 في ريفرسايد كاونتي، و95 % من حريق ويست ايزي ستريت في مقاطعة فينتورا، 96 % من حريق بوريس في مقاطعة ميندوسينو، 95 % من حريق هيل فاير في ريفرسايد كونتري.

ووفقًا لرجال الإطفاء في كاليفورنيا، فإن الحريق الوحيد الذي لا يزال قويًا هو حريق ماريا، بالقرب من مدينتي فينتورا وأوكسنارد خارج لوس أنجلوس، وبلغت نسبة السيطرة عليه 20 بالمائة فقط، حتى يوم أمس السبت، ويحترق على مساحة 38 كيلومترًا مربعًا (14،67 ميل مربع).

في نهاية الأسبوع الماضي، ساهمت رياح قوية في انتشار الحرائق في كاليفورنيا وأدت إلى اندلاع حريق جديد - حريق ماريا. بحلول نهاية يوم الجمعة، بدأت الأحوال الجوية في التحسن.

اضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم في كاليفورنيا في أكتوبر وسط حرائق الغابات الهائلة.

وتم إدخال انقطاع التيار الكهربائي الضخم. أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ وقال إن الدولة قد تستحوذ على شركة Pacific Gas & Electric (PG&E)، والتي تعرضت لانتقادات بسبب بنيتها التحتية الخاطئة للطاقة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في أكتوبر.

وقد واجهت جنوب كاليفورنيا يوما ثانيا من رياح "سانتا آنا" العنيفة، التي أججت حرائق الغابات، مما أدى إلى تدمير منازل، وإجبار السكان على الإجلاء، وتشريد الآلاف.

واندلعت أكبر الحرائق دمارا، قبل ساعات من الفجر، على المنحدرات الوعرة في غابة سان بيرناردينو الوطنية فوق مدينة سان بيرناردينو.

وقال مسؤولون في إدارة مكافحة الحرائق إن النيران التهمت سريعا أكثر من 200 فدان (80 هكتارا) من الأشجار الجافة، ودمرت أو أتلفت ما لا يقل عن ستة منازل، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتوائها.

وتمكنت الطواقم من إقامة خطوط احتواء حول 50 في المئة من محيط النيران. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن أوامر الإخلاء ظلت سارية لما يقرب من 500 منزل، مما أدى إلى نزوح حوالي 1300 من السكان.

وما زال سبب الحريق قيد التحقيق. وقالت إدارة الإطفاء بمقاطعة سان بيرناردينو، على تويتر، إنه لا توجد خطوط كهرباء في المنطقة التي نشب فيها الحريق.

وبدأت سرعة الرياح تخفت، الأربعاء، بالرغم من أن تحذيرات "الراية الحمراء" امتدت حتى الجمعة في المناطق الجبلية ومناطق سفوح التلال التي تعتبر عرضة بشكل خاص لهبات الرياح الشديدة.
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الكلمات المفتاحية

ولاية كاليفورنيا كاليفورنيا حرائق كاليفورنيا الولايات المتحدة

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