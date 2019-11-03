Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمير مرتضي: راهنت على زيزو.. وسعيد بتواجده في المنتخب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
Advertisements
أمير مرتضي
أمير مرتضي
السيد علي
Advertisements
صرح المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، أن أحمد سيد "زيزو"، واحد من أهم المكاسب الأخيرة للزمالك، بعد انضمامه للفريق.

وأكد أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" مساء السبت، إنه راهن على "زيزو" وكان يخشى من عدم موافقة المدرب وقتها على ضمه لفريق الزمالك.

وواصل نجل رئيس الزمالك:" في وقت سابق جلس زيزو مع مدرب الزمالك ولم يكن مقتنع به، مؤكدًا أنه رغم ذلك كان يثق في قدرات زيزو وأهميته نظرا لخبراته التي اكتسبها من فترة تواجده في الاحتراف الخارجي".

وكشف المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، أن زيزو يملك شخصية قوية سواء داخل او خارج الملعب، ولديه من الطموح الكثير ولاعب يتميز بالاحترافية في التعامل فيعلم ما له وما عليه.

ونوه أمير مرتضي إلى أن حتى الآن لم يقدم زيزو مع الزمالك سوى 30 أو 40% من مستواه الحقيقي، وما زال لديه المزيد ليقدمه في الفترة المقبلة.

وأنهي المشرف على الكرة بالزمالك حديثه:"كنت دائما اتحدث معه عن قرب انضمامه لصفوف المنتخب الوطني في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين وظهوره بشكل قوي مع الزمالك، مؤكداً: زيزو في تطور مستمر مع الزمالك وسعيد بتواجده في منتخب مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجل رئيس الزمالك مصر اليوم المنتخب الوطني الكرة الفراعنة أمير مرتضي أحمد زيزو

أخبار تهمك

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يوم

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 13 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يكشف سر غياب النقاز أمام القادسية

الزمالك يكشف حقيقة تمرد "النقاز"

أمير مرتضى يرفض فكرة ضم مدرب جديد لجهاز لـ"جروس"

تعرف على موعد وصول زي الزمالك الجديد

الزمالك يظهر بالزي الجديد في السوبر السعودي

الزمالك: لا نفاوض أحمد علي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

04:16 م

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status