أمير مرتضي: راهنت على زيزو.. وسعيد بتواجده في المنتخب

صرح المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، أن أحمد سيد "زيزو"، واحد من أهم المكاسب الأخيرة للزمالك، بعد انضمامه للفريق.





وأكد أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" مساء السبت، إنه راهن على "زيزو" وكان يخشى من عدم موافقة المدرب وقتها على ضمه لفريق الزمالك.





وواصل نجل رئيس الزمالك:" في وقت سابق جلس زيزو مع مدرب الزمالك ولم يكن مقتنع به، مؤكدًا أنه رغم ذلك كان يثق في قدرات زيزو وأهميته نظرا لخبراته التي اكتسبها من فترة تواجده في الاحتراف الخارجي".





وكشف المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، أن زيزو يملك شخصية قوية سواء داخل او خارج الملعب، ولديه من الطموح الكثير ولاعب يتميز بالاحترافية في التعامل فيعلم ما له وما عليه.





ونوه أمير مرتضي إلى أن حتى الآن لم يقدم زيزو مع الزمالك سوى 30 أو 40% من مستواه الحقيقي، وما زال لديه المزيد ليقدمه في الفترة المقبلة.



