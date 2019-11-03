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تريزيجيه يكشف عن كواليس هدفه أمام ليفربول

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
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ترزجيه لحظة تسجيل الهدف
ترزجيه لحظة تسجيل الهدف
السيد علي
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علق محمود حسن "تريزيجيه" نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، على تسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في شباك ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة "البريميرليج".

هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي.

وصرح تريزيجيه لشبكة "beIN Sports"، عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة لأننا نلعب ضد فريق كبير، ورغم ذلك كنا قريبين من الفوز حتى أخر 5 دقائق".

وأكد محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا، أن الهدف الذي احرزه في مرمى ليفربول نتيجة لجهد كبير يبذله هذا الموسم.

وكشف لاعب استون فيلا عن كيفية احرازه الهدف، مشدداً على انه استغل عدم اهتمام مدافعي الريدز برقابته مما جعله اقرب لاعب للتسجيل خلال الضربة الحرة الذي نفذها ماكين صانع ألعاب استون فيلا .

وإختتم تريزيجيه تصريحاته قائلا انه يتمنى ان يسجل مزيد من الأهداف الفترة المقبلة مما يساعد في فوز استون فيلا و تحسين مركزه في جدول البريمير ليج .

يذكر أن فريق ليفربول قد فاز على نظيره استون فيلا بنتيجة ٢/١ في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الأسبوع ال ١١ .

ونجح ليفربول، في تحقيق الفوز العاشر له في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك بعد تأخره بهدف أمام أستون فيلا، ليتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول ترزجيه لحظة تسجيل الهدف أستون فيلا

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