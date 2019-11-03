بعد بكائها مع عمرو أديب.. ابنة شريف منير تريند على جوجل





تصدرت الإعلامية أسما ابنة الفنان شريف منير، تريند محرك البحث الأشهر في العالم جوجل، ذلك بعد بكائها في حلقة الإعلامي عمرو أديب، إثر الهجوم الحاد الذي تعرضت عليه بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.





وحظي مقطع بكاء أسماء بعدد مشاهدات ضخم من قبل الجمهور، الذي عبر عن غضبه إزاء الإساءة لإمام الدعاة.





تعليقها على الأزمة

كانت أسما، على الضجة التي أثيرت بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "أنا مش مصدقة اللي بيحصل"، موضحة أنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ تتابع حديثه، وأحدهم رشح لها "الشعراوي".

وأضافت "منير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء: "أنا عايزة أموت نفسي عشان رديت، ومش هستخدم كلمة متطرف تاني لحد ما أموت"، متابعة: "اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة.. أنا مش قادرة استوعب".

بكائها وأوضحت أنها ضد التنمر، والعنف، والسخرية، وما حدث لم تكن تقصده، مضيفة باكية: "لو الشيخ الشعراوي عايش مكنش عمل كده، وكان سامحني.. أنا أسفة، ومكنتش قاصدة"، مضيفة: "والدي قالي انتي متسرعة وعفوية والدنيا مش ماشية كده".











