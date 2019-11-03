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الأنبا مرقس يدشن كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الخيمة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
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اللقاء
اللقاء
ماريان عيد
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ترأس منذ قليل، نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وتوابعها، صلاة تدشين كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس الرسول، بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة.

ودشن نيافته الصور وأواني المذبح، وشاركه في الخدمة آباء كاهنة الكنيسة، ثم قام بعد التدشين بصلاة القداس الآلهي بالكنيسة.

جدير بالذكر أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، شارك ممثلا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مؤتمر حوار الأديان بالنمسا.

وينظم المؤتمر مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات "كايسيد" والذي يعقد بمقر المركز بالعاصمة النمساوية فيينا.

وألقى نيافة الأنبا مرقس كلمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المؤتمر الذي ناقش موضوعا حول "دور الدين والإعلام في مكافحة خطاب الكراهية".
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