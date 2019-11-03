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"شينخوا" تنتقد الهجوم "الوحشي" على مكتبها بهونج كونج

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نددت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) المملوكة للدولة بهجوم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية على مكتبها في هونج كونج ووصفته بأنه "وحشي" خلال مشاجرات استمرت قرابة خمسة أشهر من الاضطرابات في الأراضي الصينية.

يجري التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في سبع مناطق اليوم الأحد في مسعى مستمر للإصلاح السياسي والحكم الذاتي الحقيقي، بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم بتشديد قبضته على أحد أكثر المراكز المالية حرية في العالم.

أدانت شينخوا في بيان مقتضب مساء السبت بشدة "الأعمال الوحشية التي يقوم بها الغوغاء" والتي خربت وأضرمت النار في بهو مبنى مكتب آسيا والمحيط الهادئ في حي وان تشاي بالمدينة.

استنكرت جمعية الصحفيين في هونغ كونغ "أي عمل تخريبي ضد وسائل الإعلام" ودعت إلى وضع حد للعنف ضد الصحافة.

كانت هذه هي الضربة الأولى ضد وكالة الأنباء الصينية الرسمية في استعراض للغضب ضد بكين، والتي يخشى الكثيرون في المدينة من انتهاكها للحريات المكفولة لهونغ كونغ عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997.

في يوم الجمعة، تعهد الحزب الشيوعي في بكين بـ "إنشاء وتعزيز نظام قانوني وآلية إنفاذ" لمنع القوى الأجنبية من زرع الأعمال "الانفصالية والتخريب والتسلل " في هونغ كونغ.

حاولت هونج كونج، التي لديها نظام قانوني منفصل عن البر الرئيسي للصين، سن تشريع لمكافحة التخريب من قبل لكنها فشلت وسط معارضة عامة. ربما تشير بكين إلى أنها تستعد لتولي زمام الأمور من خلال إصدار المجلس الوطني لنواب الشعب تفسيرًا قانونيًا لسن مثل هذا التشريع.

ذكرت حكومة هونغ كونغ اليوم الأحد أن رئيسها التنفيذي كاري لام، الموجودة حاليًا في شنغهاي، ستتوجه إلى بكين يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تعقد محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ للانضمام إلى اجتماع حول تطوير منطقة الخليج الأكبر يهدف إلى ربط هونج كونج وماكاو وتسع مدن أخرى في جنوب الصين.

وكثيرا ما استهدف المحتجون البنوك والشركات الصينية. في يوليو، ألقى المتظاهرون البيض علي مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ وشوهوا الشعار الوطني الصيني في خطوة وصفتها بكين بأنها تحدٍ مباشر لسلطتها.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات السبت في مناطق متعددة بجزيرة هونغ كونغ ومنطقة كولون. وشمل ذلك العثور علي خمسة شبان بحيازتهم 188 قنبلة البنزين، ورذاذ الفلفل وأدوات الاحتجاج مثل الخوذات ونظارات واقية.

وقال يونج يو تشونج، المسؤول بالشرطة، إن الرجال الأربعة والمرأة تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا، وانهم احتُجزوا في مبنى سكني في وان تشاي. وأضاف أن الشرطة تحقق في وجود منظمة وتبحث عن العقل المدبر وراءها.

قال متحدث باسم الشرطة، رفض ذكر اسمه لأنه لم يكن مخولًا للتحدث إلى وسائل الإعلام، أنه تم استخدام روبوت للتخلص من القنابل لتفجير طردين مشبوهين على طرق مختلفة في وقت متأخر من يوم السبت.

بعد أن أحبطت الشرطة مظاهرة غير مصرح بها بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، أعادت مجموعات من المتظاهرين المتشددين تجميع قنابل البنزين وهاجموا المتاجر ومخارج مترو الأنفاق. وردت الشرطة في معارك الشوارع في وقت متأخر من الليل في مشاهد مألوفة حول المركز المالي منذ يونيو.

وقد اندلعت الاحتجاجات بسبب مقترح، تم تعليقه الآن، للسماح بتسليم الأشخاص إلى الصين القارية، ولكنها تطورت منذ ذلك الحين الي حركة تسعى لمطالب أخرى، بما في ذلك إجراء انتخابات مباشرة لزعماء المدينة وتحقيق مستقل في سلوك الشرطة. احتجت لام الشهر الماضي بسلطات الطوارئ لفرض حظر على قناع الوجه مما زاد من غضب المتظاهرين.

تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص وانزلقت المدينة إلى الركود لأول مرة منذ عقد من الزمن وهي تتصارع مع الاضطرابات وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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الكلمات المفتاحية

وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) احتجاجات هونج كونج

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