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"سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط أمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً مائل للبروده ليلاً.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي غرب البلاد قد تمتد الي مناطق من شمال الدلتا والرياح شمالية غربية معتدلة.

ولفتت إلى أن حالة البحرين الأبيض والأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين.

وجاءت درجات الحراراة المتوقعة على كافة المحافظات كالأتي:
القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 18 28

دمنهور 17 28

الإسكندرية 16 28

بلطيم 16 28

مطروح 17 26

السلوم 17 26

سيوة 14 26

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 28

الإسماعيلية 16 28

السويس 17 28

العريش 19 25

رفح 19 25

رأس سدر 16 29

نخل 11 27

نويبع 21 28

طابا 17 26

كاترين 08 24

الطور 19 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 14 29

أسيوط 15 29

سوهاج 15 30

قنا 15 31

الأقصر 15 32

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 32

الوادي الجديد 15 33

شلاتين 23 31

أبو رماد 22 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 23 28
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