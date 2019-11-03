Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد فراج يكشف حقيقة تعرضه مع أحمد عز لإصابات أثناء تصويرها "الممر"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الفنان محمد فراج، حقيقة تعرضه لإصابات أثناء تصويره فيلم "الممر"، مؤكدًا أنه لاصحة إطلاقًا لما أشيع حول ذلك 

وأضاف في تصريحات صحفية: "قيل كذلك أن أحمد عز تعرض هو الآخر لإصابات بالغة ولكن هذا غير صحيح إطلاقًا".

وأوضح أن هناك 2 دوبلير هما من أصيبا خلال تجسيدهما بعض المشاهد العنيفة لكن الحمد لله لم يحدث لهما شيء.

"السيسي" يشيد بفراج 
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دور الفنان محمد فراج في فيلم الممر، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، المقاومة بمركز المنارة للمؤتمرات التي أقيمت مؤخرًا.
 
وأشاد السيسي، بدور هلال الذي قدمه الفنان محمد فراج وخاصة المشهد الذي قال فيه العسكري هلال لقائده: "يافندم مش مهم أني أوقع طيارة ولا أتنين المهم أن اللي في الطائرة يكون شايفني قدامه مخايفشي وهيروح يبلغ زمايله أن المصريين مش جبناء".

وقال السيسي: خلال كلمته إن هناك أشخاص بالفعل على استعداد أن يضحوا بأرواحهم ، وهذا ما أظهره فريق عمل الفيلم، واستطرد قائلا: "يعني الصعيدي اللي قال اوريهم أن أنا واقف" ، وأشار إلى الفنان محمد فراج ، ليصفق الجميع.
 
وأضاف أن هذا مثال للمصري الذي لا يتخاذل أمام التحديات، كما أكد أن الفيلم جعل المصريين يلتفوا مرة أخرى حول الدولة ، في الوقت الذي يحاول فيه آخرون سلب عقول وآمال الشعب ، وطلب من القائمين على صناعة السينما في مصر أن يكثفوا من تلك الأعمال ، وأن يتم إنتاج أفلام مشابهة للفيلم على الاقل كل ٦ أشهر.

مشهد فراج يثير إعجاب الجمهور
تجدر الإشارة إلى أن مشهد الفنان محمد فراج الذي ذكره الرئيس السيسي ، أثار إعجاب الجمهور بشكل كبير، وأصبح حديث لأغلب رواد التواصل الاجتماعي ، والذين أشادوا بموهبة محمد فراج وتجسيده للدور بإتقان شديد.

أبطال "الممر"
يذكر أن فيلم الممر من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف من


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما اليلة مصر اليلة الكرة الفجر الفني اسما اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 16 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 15 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق تصوير "الممر" لـ أحمد عز مطلع أغسطس

تعرف على موعد ومكان بدء تصوير "الممر" لـ أحمد عز

أحمد عز يستأنف تصوير "الممر"

عاجل.. حقيقة خطوبة أحمد عز ومنى مكاوي (صورة)

هند صبري تبدأ تصوير "الممر".. اليوم

محمد فراج: تصوير فيلم "الممر" تحدي.. ولا يوجد رفاهية في الكواليس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

04:16 م

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status