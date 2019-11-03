محمد فراج يكشف حقيقة تعرضه مع أحمد عز لإصابات أثناء تصويرها "الممر"









وأضاف في تصريحات صحفية: "قيل كذلك أن أحمد عز تعرض هو الآخر لإصابات بالغة ولكن هذا غير صحيح إطلاقًا".





وأوضح أن هناك 2 دوبلير هما من أصيبا خلال تجسيدهما بعض المشاهد العنيفة لكن الحمد لله لم يحدث لهما شيء.





"السيسي" يشيد بفراج

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دور الفنان محمد فراج في فيلم الممر، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، المقاومة بمركز المنارة للمؤتمرات التي أقيمت مؤخرًا. وأشاد السيسي، بدور هلال الذي قدمه الفنان محمد فراج وخاصة المشهد الذي قال فيه العسكري هلال لقائده: "يافندم مش مهم أني أوقع طيارة ولا أتنين المهم أن اللي في الطائرة يكون شايفني قدامه مخايفشي وهيروح يبلغ زمايله أن المصريين مش جبناء".

وقال السيسي: خلال كلمته إن هناك أشخاص بالفعل على استعداد أن يضحوا بأرواحهم ، وهذا ما أظهره فريق عمل الفيلم، واستطرد قائلا: "يعني الصعيدي اللي قال اوريهم أن أنا واقف" ، وأشار إلى الفنان محمد فراج ، ليصفق الجميع. وأضاف أن هذا مثال للمصري الذي لا يتخاذل أمام التحديات، كما أكد أن الفيلم جعل المصريين يلتفوا مرة أخرى حول الدولة ، في الوقت الذي يحاول فيه آخرون سلب عقول وآمال الشعب ، وطلب من القائمين على صناعة السينما في مصر أن يكثفوا من تلك الأعمال ، وأن يتم إنتاج أفلام مشابهة للفيلم على الاقل كل ٦ أشهر.

مشهد فراج يثير إعجاب الجمهور تجدر الإشارة إلى أن مشهد الفنان محمد فراج الذي ذكره الرئيس السيسي ، أثار إعجاب الجمهور بشكل كبير، وأصبح حديث لأغلب رواد التواصل الاجتماعي ، والذين أشادوا بموهبة محمد فراج وتجسيده للدور بإتقان شديد.

أبطال "الممر" يذكر أن فيلم الممر من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف من









كشف الفنان محمد فراج، حقيقة تعرضه لإصابات أثناء تصويره فيلم "الممر"، مؤكدًا أنه لاصحة إطلاقًا لما أشيع حول ذلك