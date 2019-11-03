تعرف على تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة المحرق البحريني

يستقبل مساء اليوم الأحد فريق الاتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى، وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ضمن منافسات ذهاب دور الت16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".

موعد مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني

تنطلق المواجهة المرتقبة بين سيد البلد والمحرق البحريني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المنامة، عاصمة البحرين، والتاسعه أيضاً بتوقيت مكه المكرمة.

ملعب مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني :

استاد برج العرب بالإسكندرية يستضيف مواجهة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني، وسط حضور جماهيري كبير من أنصار سيد البلد.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة العودة بين الفريقين، فى 26 من نوفمبر الجارى بالبحرين.

ومن المتوقع أن يبدأ الإتحاد بتشيكل التالي:

حراسة المرمي: عماد السيد

خط الدفاع : أمامه الرباعى أسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم،

خط الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وخالد الغندور.

وفي الهجوم خالد قمر وإيمانويل أوكوى.

وكان قد أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، عن قائمة اللاعبين لمباراة المحرق البحريني بالبطولة العربية للأندية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الأحد، علي ملعب برج العرب الإسكندرية، ضمن منافسات لقاء الذهاب بدور السادس عشر بمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ٢٠١٩.





حراسة المرمى : عماد السيد، محمود الزنفلي.





خط الدفاع : محمود رزق،إسلام جمال، ويلسون، محمود شعبان، محمد أنور، السيد سالم، ويلسون اكباكي، أسامة العزب .





خط الوسط : احمد راشد ، نور السيد، أحمد نبيل مانجا،أحمد حجي، خالد الغندور، أيمن غباشي، هشام محمد، كريم الديب، أحمد رفعت .