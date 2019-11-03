Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة المحرق البحريني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:59 ص
Advertisements
الإتحاد السكندري
الإتحاد السكندري
السيد علي
Advertisements
يستقبل مساء اليوم الأحد فريق الاتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى، وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ضمن منافسات ذهاب دور الت16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".

موعد مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني

تنطلق المواجهة المرتقبة بين سيد البلد والمحرق البحريني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المنامة، عاصمة البحرين، والتاسعه أيضاً بتوقيت مكه المكرمة.

ملعب مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني :

استاد برج العرب بالإسكندرية يستضيف مواجهة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني، وسط حضور جماهيري كبير من أنصار سيد البلد.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة العودة بين الفريقين، فى 26 من نوفمبر الجارى بالبحرين.

ومن المتوقع أن يبدأ الإتحاد بتشيكل التالي: 

حراسة المرمي: عماد السيد
خط الدفاع : أمامه الرباعى أسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم،
خط الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وخالد الغندور.
وفي الهجوم خالد قمر وإيمانويل أوكوى.


وكان قد أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، عن قائمة اللاعبين لمباراة المحرق البحريني بالبطولة العربية للأندية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الأحد، علي ملعب برج العرب الإسكندرية، ضمن منافسات لقاء الذهاب بدور السادس عشر بمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ٢٠١٩.

حراسة المرمى : عماد السيد، محمود الزنفلي.

خط الدفاع : محمود رزق،إسلام جمال، ويلسون، محمود شعبان، محمد أنور، السيد سالم، ويلسون اكباكي، أسامة العزب .

خط الوسط : احمد راشد ، نور السيد، أحمد نبيل مانجا،أحمد حجي، خالد الغندور، أيمن غباشي، هشام محمد، كريم الديب، أحمد رفعت .

خط الهجوم : إيمانويل بناهيني،ايمانويل اوكوى، محمد ناجي جدو خالد قمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم الفرنسية كرة القدم بث مباشر البطولة العربية اليوم المحرق البحريني الكرة الإتحاد السكندري

أخبار تهمك

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 14 ساعة

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 15 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status