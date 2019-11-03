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المغاربة يبهرون العالم بتشجيع مثالي في الديربي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
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الجماهير المغربية
الجماهير المغربية
الفجر الرياضي
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قدمت الجماهير المغربية ملحمة تغنت بها السوشيال ميديا منذ ساعات وذلك خلال مباراة القمة بين فريقي الوداد والرجاء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم السبت.

 ووضع الوداد قدما للصعود إلى دور الثمانية إذ يكفيه التعادل دون أهداف عندما يستضيف جاره الرجاء في مباراة العودة في وقت لاحق من الشهر الحالي. 

وسيطر الرجاء على أغلب فنرات المباراة التي شهدت حضوراً جماهيراً كبيراً لمساندة الفريقين لكن دون خطورة حقيقية، حيث كانت أبرز فرصه بعد ربع ساعة من البداية عبر ركلة حرة نفذها عبد الرحيم الشاكير لكنها ارتطمت في الحائط البشري لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

واكتفى الوداد، الذي غاب عنه خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة والإيقاف، باللعب بدون فعالية قبل أن يرتكب سند الورفلي مدافع الرجاء ثم زميله بدر بانون خطأ في الدقيقة 32 استغله أيوب الكعبي الذي انطلق بسرعة ومرر لزميله إسماعيل الحداد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في مرمى الحارس أنس الزنيتي.
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الكلمات المفتاحية

الوداد الرجاء الدريربي البطولة العربية

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