التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام إيفرتون بالبريمير ليج

يلاقي فريق توتنهام الإنجليزي نظيره، إيفرتون في المباراة المقرر إقماتها في إطار منافسات الجولة الـ11 من منافسات البريمير ليج .





موعد مواجهة توتنهام وإيفرتون :

تقام مواجهة توتنهام وإيفرتون في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأحد، الموافق 3 نوفمبر الجاري.





ملعب مباراة توتنهام وإيفرتون:

تقام مواجهة توتنهام وإيفرتون على ملعب “جوديسون بارك” معقل إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.





القناة الناقلة لمباراة توتنهام وإيفرتون

تذاع مباراة توتنهام وإيفرتون، عبر قناة “بي إن سبورت 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل توتنهام أمام إيفرتون على النحو التالي:





حراسة المرمى: جازانيجا.





خط الدفاع: بن دافيس، ألدرفيريلد، فيرتونخين، خوان فويث.





خط الوسط: ندومبيلى، وينكس، سيسوكو، إجيوفانى لو سيلسو.