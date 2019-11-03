دراسة فنلندية تكشف خطر تناول حليب الأبقار على الرضع

وأشارت نتائج الدراسة إلى خطر إضافي لحليب الأبقار على الرضع، وهو احتواؤها على أنواع بروتينات تختلف عن تلك الموجودة في حليب الأم، أو الحليب الصناعي، وهذه البروتينات تؤدي إلى تراكم الأحماض الأمينية في الأمعاء، مسببة نشاط ميكروبي، ما يجعل الطفل عرضة للقيء والجفاف والنزلات المعوية الخطيرة.





وأوصى الأطباء الأمهات بالاعتماد على الرضاعة سواء الطبيعية أو الصناعية، خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع، ثم إدخال وجبات تخلو من حليب الأبقار، حتى يكمل الطفل عامه الأول.