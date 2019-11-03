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دراسة فنلندية تكشف خطر تناول حليب الأبقار على الرضع

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هالة الشحات
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كشفت دراسة فنلندية أن تناول الطفل الرضيع لحليب الأبقار،  يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، حيث أن حليب الأبقار يعمل على تكوين أجسام مضادة داخل جسم الرضع، من شأنها تكسير الخلايا التي تفرز الأنسولين في الجسم، ما يسبب إصابة الرضيع بمرض السكري من النوع الأول، علاوة على احتواء حليب الأبقار على نسبة من السكريات أعلى من تلك الموجودة في حليب الأم، أو الحليب الصناعي.

وأشارت نتائج الدراسة إلى خطر إضافي لحليب الأبقار على الرضع، وهو احتواؤها على أنواع بروتينات تختلف عن تلك الموجودة في حليب الأم، أو الحليب الصناعي، وهذه البروتينات تؤدي إلى تراكم الأحماض الأمينية في الأمعاء، مسببة نشاط ميكروبي، ما يجعل الطفل عرضة للقيء والجفاف والنزلات المعوية الخطيرة.

وأوصى الأطباء الأمهات بالاعتماد على الرضاعة سواء الطبيعية أو الصناعية، خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع، ثم إدخال وجبات تخلو من حليب الأبقار، حتى يكمل الطفل عامه الأول.

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