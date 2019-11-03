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تشكيل ناري لميلان أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
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ميلان
ميلان
السيد علي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، نظيره لاتسيو اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الغيطالي الكالتشيو.

وكان قد قفز ميلان بعد فوزه على سبال، إلى المركز العاشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد سبال عند 7 نقاط في المركز الـ19.

وإنتزع الروسونيري فوزا صعبا أمام ضيفه سبال، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تقام مباراة ميلان ولاتسيو في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكه المكرمه.


ملعب مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تقام المباراة على ملعب سان سيرو أو جوزيبي مياتزا معقل ميلان الإيطالي

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4، ويعلق على المواجهة الجزائري، حفيظ دراجى.
وفي نفس السياق كشفت شبكة “هو سكورد” العالمية، التشكيل المتوقع أن يدفع به ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، في مواجهة لاتسيو، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرنانديز
خط الوسط: كرونيتش – لوكاس بيليا – بونافينتورا
خط الهجوم: سوسو فيرنانديز –كرزيستوف بياتيك – هاكن كالهانجولو.
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