تعرف على التشكيل المتوقع للمصري البورسعيد أمام بطل سيشل

كوت دي أور بطل سيشل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز المصرى برباعية دون رد والتي اقيمت التى الماضى على استاد لينيتيه بسيشل.

أستقر إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي على تشكيل الفريق لمواجهة فريق كوت دي أور بطل سيشل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز المصرى برباعية دون رد والتي اقيمت التى الماضى على استاد لينيتيه بسيشل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري على النحو التالي:

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري على النحو التالي:

وجاءت قائمة المصري كالتالي :





أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، ومعهم كل من عمر كمال عبد الواحد ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.



