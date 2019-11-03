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باحث يفجر مفاجأة بشأن زعيم تنظيم داعش الجديد (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
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تنظيم داعش
تنظيم داعش
نعيم يوسف
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قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه يعتقد أن "إبراهيم الهاشمي القرشي"، الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في مصر عن مبايعته، هو "اسم وهمي".

وأضاف "عيد" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تجارب سابقة للتنظيمات الإرهابية في هذا الأمر، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين عينوا المهندس حلمي عبدالمجيد "مرشد سري"، وعندما اعترضت دول الخليج عام 1976، قاموا بتعيين عمر التلمساني، ولكن التنظيم السري كان يدير المشهد في الخفاء.

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أنه في أواخر 2016، عندما قُتل القيادي محمد كمال في مواجهة مع الأمن، زعموا بوجود شخصية "محمد منتصر"، وفيما بعد اتضح أنه مجرد شخصية وهمية.

وأوضح أن من يدير المشهد مجموعة من قيادات التنظيم الإرهابي، تحت اسم وهمي هو "إبراهيم الهاشمي القرشي".

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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب زعيم داعش الجديد الإرهاب ابو ابراهيم الهاشمي القرشي إبراهيم الهاشمي القرشي

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