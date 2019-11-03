توتنهام يسعي لضم حارس الكاميرون

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام يسعى إلى التعاقد مع حارس مرمى فريق أياكس أندريه أونانا من أجل خلافة الحارس الحالي هوجو لوريس.





وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن توتنهام يأمل في ضم أندريه أونانا من صفوف أياكس نهاية الموسم الحالي.





وكشفت الصحيفة الإنجليزية، أن مسئولي توتنهام يدركون جيدًا أن الصيف المقبل ربما يكون الوقت المناسب لرحيل لوريس عن صفوف الفريق.





وكان قد ظهر الحارس الكاميروني أداءً مميزًا مع أياكس وكان واحدًا من الفريق الذي فاز بالدوري الهولندي الموسم الماضي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





ونوهت الصحيفة البريطانية، إلى أن إدارة أياكس قد توافق على بيع أونانا حال الحصول على عرض تتراوح قيمته المالية بين 30 و35 مليون جنيه إسترليني.



