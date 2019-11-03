حارس طلائع الجيش يكشف أسباب فشل إنتقاله للزمالك

تحدث محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن العروض التي تلقاها سابقا من الأهلي والزمالك، خلال 13 سنة خاضها مع فريقه.





وصرح محمد بسام، عبر قناة أون سبورت: "جالي أهلى وزمالك قبل كدة، الأهلي في فترة كابتن حسام البدري، منذ 7 سنوات، ودي المرة الوحيدة رسمي من الأهلي، أما نادي الزمالك مرتين تلاتة، وفيه مرة مضيت بعد انتهاء عقدي مع طلائع الجيش".





وتطرق بسام للحديث عن فشل إنتقاله لنادي الزمالك رغم توقيعه: "نادي طلائع الجيش جدد عقدي وقتها، وأنا من ناشئين طلائع الجيش وبقالي 13 سنة، والنادي مرديش يسيبني، ومقدرش أمشي غير لما أنا استفاد والنادي يستفاد لأن خيره عليا".





وعقب بسام على رغبته حال تلقيه عرضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة: "سؤال صعب، هرد أقول إيه، تخيل بيفاوضك الأهلي والزمالك وممكن ترفض، مفيش لاعب عاقل ممكن يرفض الانتقال للقطبين".





وإختتم حديثه قائلًا: "أنا كحارس مرمى عاوز ألعب، ممكن أفضل الفريق اللى نسبة مشاركتي فيه أكتر، لأن لو رحت مكان وملعبتش مش هتشاف ومش هكون موجود والأمثلة على كدا كتير، الأهلي والزمالك شرف لأي حد، ولكن رقم واحد عندي المشاركة من أجل الانضمام لمنتخب مصر".



