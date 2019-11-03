تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس.. والجيش الليبي يتقدم

وقعت اليوم الأحد اشتباكات متقطعة في منطقة الساعدية جنوب غرب لاعاصمة طرابلس.





ونقلت قناة العربية عن مصادرها، أن الجيش الليبي تقدم باتجاه مفترق الخلة جنوب، وتجددت الاشتباكات بمناطق عين زارة والخلة والعزيزية جنوب طرابلس.





الجدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كان قد أطلق عملية عسكرية منذ شهور لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة المسيطرة عليها، حيث بدأت القوات في شن هجوم على عدة محاور.





من جانبه ، أمر فايز السراج ، رئيس الحكومة الليبية في طرابلس، المليشيات التابعة لحكومته بالتصدي لهجوم الجيش.



