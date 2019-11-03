Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس.. والجيش الليبي يتقدم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:15 ص
Advertisements
الجيش الليبي
الجيش الليبي
Advertisements
وقعت اليوم الأحد اشتباكات متقطعة في منطقة الساعدية جنوب غرب لاعاصمة طرابلس.

ونقلت قناة العربية عن مصادرها، أن الجيش الليبي تقدم باتجاه مفترق الخلة جنوب، وتجددت الاشتباكات بمناطق عين زارة والخلة والعزيزية جنوب طرابلس.

الجدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كان قد أطلق عملية عسكرية منذ شهور لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة المسيطرة عليها، حيث بدأت القوات في شن هجوم على عدة محاور.

من جانبه ، أمر فايز السراج ، رئيس الحكومة الليبية في طرابلس، المليشيات التابعة لحكومته بالتصدي لهجوم الجيش.

في السياق طالبت العديد من دول العالم، و منها مصر بدعم الجيش الليبي في حربه على الإرهاب، مشددة على أهمية الحل السلمي للأزمة الليبية التي اندلعت عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طرابلس الجيش الليبي الإرهاب

أخبار تهمك

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 12 ساعة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 13 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة الليبية تسيطر على "كوبري ٢٧" بقيادة حفتر

عاجل.. تجدد الاشتباكات جنوب غربي طرابلس في ليبيا

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط طرابلس

الجيش الليبي يعثر على متعلقات تؤكد وجود مرتزقة تقاتل في ليبيا

الجيش الليبي يعلن عن هوية طيار أجنبي بعد إسقاط طائرته في طرابلس

حفتر يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الغرب لإعادة السيطرة على غريان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status