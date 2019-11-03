العثور على غواصة حربية اختفت أثناء رحلتها إلى مصر (فيديو)

كشف باحثون من جامعة مالطا، عن مصير غواصة بريطانية، اختفت أثناء رحلتها إلى مصر، إبان الحرب العالمية الثانية، وكان على متنها 44 شخصا، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.





وعثر فريق بحثي على حطام الغواصة البريطانية التي يطلق عليها "HMS Urge" و اختفت قبل 77 عاما، قبالة سواحل مالطا، عندما كانوا يصورون أعماق الساحل البحري، وكشف قائد الفريق ، تيمي غامبين، أن السفينة بحالة جيدة رغم تعرض مقدمتها للتدمير.





واستخدم الفريق البحثي "غواصة روبوت" مخصصة للتصوير يتم تشغيلها عن بعد لاكتشاف الغواصة المفقودة قبل عشرات السنوات.





يُذكر أن الغواصة انطلقت في رحلتها في يوم 27 أبريل عام 1942، وكانت متجهة إلى مصر ولكنها لم تصل، ويرجح الخبراء أنها دخلت في حقل ألغام بحري، وتعرضت لانفجار عنيف الأمر الذي تسبب في غرقها بمن عليها.