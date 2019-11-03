زيزو يكشف كواليس إنضمامه للزمالك ورغبة الأهلي في ضمه

أعلن أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس انتقاله للقلعة البيضاء، في يناير الماضي، وأسباب رحيله عن الدوري البرتغالي، كاشفًا أنه تلقى عرضًًا شفهيًا من النادي الأهلي





وصرح أحمد سيد "زيزو"، عبر قناة أون سبورت: "كان عندي مشاكل في الفيزا عام 2017-2018 مع فريق مورينسي البرتغالي، الإقامة اتسرقت وعشان أطلع فيزا جديدة كان الموضوع صعب، والفريق حاول لكن لم يستطع، وقعدت 9 شهور بدون خوض مباريات مع فريقي، وخفت الموسم يضيع عليا".





وواصل زيزو حديثه: "في يناير جالي عرض من الزمالك وشرف لأي لاعب الانتقال لنادي الزمالك مدرسة الفن والهندسة، وافقت ومضيت عقد لمدة 3 سنوات، والحمد لله البداية كويسة".





وتطرق زيزو للحديث عن تلقيه عروض أخرى قبل الانتقال لنادي الزمالك، أعلن "زيزو": "قبل الزمالك كان فيه كلام شفوي مع النادي الأهلي".





وتحدث زيزو عن انضمامه للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري لأول مرة، حيث أكد صاحب الـ23 عامًا سعادته قائلًا: "وجهة نظر كابتن حسام البدري، طول منا جاهز هلعب في أي مكان سواء مركز 8 أو 10".



