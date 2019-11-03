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عاجل.. أول رد من أحمد سعد على هجوم سمية الخشاب ضده بعد تسببه في حبسها 3 سنوات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:29 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نشر الفنان أحمد سعد، صورة منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة له أعتبرها الكثيرون ردًا منه على طليقته الفنانة سمية الخشاب، بعد هجومها عليه لتسببه في حبسها 3 سنوات.

وعلق أحمد سعد، على الصورة قائلًا: "مش وخد بالي".

وبادره الجمهور بتعليقات من قبيل: "مش حنخلص من الحوار ده"، "ربنا يهدي النفوس"، "هو ايه اللى حصل يا جماعة".

إجراء رسمي ضد سعد
صرحت الفنانة سمية الخشاب، بأنها ستقوم اليوم بعمل معارضة على حكم حبسها 3 سنوات 

وأكدت في تصريحات صحفية، أنها تثق في القضاء المصري النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.

تعليقها على حكم الحبس
علقت النجمة سمية الخشاب، على حكم حبسها 3 سنوات، في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، قائلة إنها لن تترك حقها من طليقها أحمد سعد.

وأوضحت في تصريحات صحفية، إن سعد، استغل غيابها حيث أنها تتواجد في أسبانيا حاليًا، ليحصل على حكم غيابي ضدها رغم اتفاقها معه، لافتة إلى أن طبيعة الاتفاق تتلخص في أنهما اتفقا سويًا على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرًا لعدم قدرته على دفعها وألا يصرف الشيك الذي وقعت عليه في وقت سابق لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما، إلا أنهه خالف كل هذا.

تفاصيل الحكم
يذكر أن محكمة الدقي، قضت معاقبة الفنانة سمية الخشاب بالحبس لمدة 3 سنوات مع دفع كفالة 50 ألف جنيه.

وجاء ذلك الحكم بعد أن اتهامها طليقها الفنان أحمد سعد بصدار شيك دون رصيد ضدها.

وتعود مجريات القضية، بعد أن تقدم أحمد سعد ببلاغ ضد سمية الخشاب برقم 17590 لسنة 2019، يتهمها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة.

سفرها إلى أسبانيا
شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة جديدة لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وظهرت سمية الخشاب، فى الصورة أمام احدى المناطق الطبيعية الخلابة حيث ظهر فى الخلفية البحر.

واستغرب عدد كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طريقة ردها على الحكم عليها بــ 3 سنوات حبس في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد.



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