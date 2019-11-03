يورجن كلوب: الحظ كان معنا أمام أستون فيلا

صرح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه، ربما حالفه الحظ أمس أمام أستون فيلا، لكنه يجب أن يتحسن، مشيرًا إلى أن انتفاضته الأخيرة كانت مستحقة.





وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المواجهة: "لا زلنا مطالبين بالتعلم والتحسن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج لبعض الصدمات. لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".





وواصل يورجن كلوب: "بالتأكيد عندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ، لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز".





وأكمل مدرب ليفربول حديثه:"لا أفكر أبدًا في أسئلة مثل هل خسرنا بالفعل؟ أو هل يمكننا الفوز؟، نحاول فقط أن نسجل وهذا كل ما في الأمر".





ورد المدرب الألماني عن تكرر العودة ي المباريات مؤخراً، حيث حول فريقه تأخره أيضًا إلى فوز (2-1) على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية وقال يورجن: "لا أفكر في ذلك لأننا قمنا بانتفاضتين واليوم بانتفاضة جديدة".





وأردف :"نعرف أن هذا ممكن ويعرف الجميع ذلك وندرك هذا حقًا، سعى الشباب لذلك هذه كرة القدم. لا توجد خيارات أخرى. ماذا يمكننا أن نفعل؟".





وفي نفس السياق كشف دين سميث مدرب فيلا إن فريقه كان يستحق الخروج بشيء من المباراة، مشيراً إلي أن الفريق كان يستحق نقطة على أقل تقدير.





وأضاف سميث: "لم تكن مباراة من طرف واحد. أتيحت لنا الفرص لتسجيل الهدف الثاني. أنا فخور بأداء فريقي وأعتقد أنه ينافس بقوة في هذا المستوى، وفي مباراة اليوم لعبنا الند بالند".





وأنهي مدرب أستون فيلا: "أنا فخور لكن أشعر بألم أيضًا لأننا كنا نستحق تحقيق شيء في المباراة وسننقل هذا الشعور للمباراة التالية وسنتعلم مما حدث اليوم".



