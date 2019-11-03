ساحر يخترق هاتف إعلامي شهير على الهواء.. والأخير يطلب إيقاف التصوير (فيديو)

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الساحر عزام عزام، الذي قام ببعض الألعاب السحرية على الهواء، ومنها اختراق هاتفه ومعرفة بعض التفاصيل منها.





وطلب "عزام" من "الليثي" أن يفتح هاتفه المحمول، ويفتح أي دردشة "شات" مع شخص من العاملين بالقناة دون الإفصاح عن اسم هذا الشخص، وبعد قيام الإعلامي بهذا الأمر، فاجئه الساحر بأن الـ"شات" الذي فتحه مسجل على هاتفه باسم " محمد جاوزي النهار".





ووضع الساحر قليلا من الشاي المجفف على ورقة بيضاء، وحولها إلى اسم " محمد جاوزي النهار"، لينفعل الليثي على الهواء ويطلب إيقاف التصوير قائلا: "ثانية واحدة.. وقف التصوير..لا لا".





وعقب "الليثي" على ما حدث قائلا: "متقوليش خفة يد.. ده انت مجهز اسمه.. اللي بيحصل دلوقتي مفيهوش أي منطق".



