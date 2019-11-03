إسلام حافظ يشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل تاريخي







نجاح "علامة استفهام" و"قمر هادي"

وعبر سعادته البالغة فى تقديم عمل يجسد شخصية تاريخية من تأليفه، وبعد نجاح مسلسل "علامة استفهام" ومسلسل "قمر هادى" في رمضان الماضى ، يكرر هذه التجربة فى رمضان المقبل 2020 .



أحداث "علامة إستفهام"

وتدور أحداث مسلسل "علامة إستفهام" عن "نوح الشواف" الذى يجسد هذا الدور محمد رجب، الشاب الإسكندرانى الثرى، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.



والمسلسل من بطولة محمد رجب،هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، إدوارد، جيهان خليل، نورهان، إسلام حافظ، جينا سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، يسرا المسعودي، جوليا شواشي.



ومن ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، وﺗﺄﻟﻴﻒإسلام حافظ، وإنتاج شركة سنيرجى للإنتاج الفني.









روج االكاتب "إسلام حافظ" بوست لمسلسل جديد من كتابته فى موسم رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب عبر حسابه: "كان من أهم أحلام حياتي إني ألاقي شركة انتاج ممكن تتحمس لإنتاج السيرة الذاتية لسيف الله المسلول خالد بن الوليد او السيرة الذاتية لسيد القوة احمس قاهر الهكسوس، الحمد لله من فترة طويلة واحد منهم اخد طريقة عشان يطلع للنور ومش هتنازل عن التاني، مسلسل "سيف الله"، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٠، إنتاج سينرچي ، تأليف إسلام حافظ ، إخراج رؤوف عبد العزيز".