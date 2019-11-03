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موعد مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد 3/11/2019 في الكونفدرالية الإفريقية
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:27 ص
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محمد جمال
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يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية مباراة سهلة للنادي المصري مع نظيره كوت دى اور من سيشل، ضمن مباريات ذهاب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية مكرر، ويسعي النادي المصري ومدربه إيهاب جلال لتجربة بعض العناصر خلال اللقاء.
موعد مباراة المصري وكوت دى اور بالكونفدرالية الإفريقية
يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة المصري وكوت دى اور بطل سيشل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة المصري وكوت دى اور بالكونفدرالية الإفريقية
يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة المصري وكوت دى اور بطل سيشل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.
ويتكون الطاقم التحكيمي لمباراة المصري وكوت دى اور من :
بوريما سانوجو، حكمًا للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو، مساعدًا أول وايسيبيري ياميجو، مساعدًا ثانيًا وحميدو ديرو، حكمًا رابعًا.
وكان النادي النصري قد فاز خلال لقاء الذهاب الذي أقيم بسيشل برباعيه دون رد، ليسهل عليه لقاء الإياب للصعود لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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