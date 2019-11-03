شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

كشفت الإعلامية أسما شريف منير، عن رد فعل والدها الفنان شريف منير عقب تصريحاتها بشأن الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتي أثارت جدلا واسعا وتعرضت بسببها لهجوم شديد من محبي "الشعراوي".





وقالت "منير" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "بابا قالي أنتي شخصية متسرعة، وعفوية زيادة عن اللزوم وبتتكلمي ومبتحسبيش حاجة، والدنيا مش ماشية كدة".





وتابعت الإعلامية: "لازم تاخدي بالك جدًا وتبقى عارفة بتقولي إية بتقولي إية ومبتقوليش إية، بس هو عارف إني مقصدش"، لافتة إلى أنها تتعرض لحرب فظيعة على الرغم من اعتذارها.





كانت "أسما شريف منير"، قد وصفت الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، ثم عادت وقدمت اعتذارًا عن هذا الخطأ مؤكدة أنها لا تقصد أي إهانة.