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مبابي يقترب من ريال مدريد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:07 ص
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مبابي
مبابي
السيد علي
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أفادت صحيفة “دياريو جول” الإسبانية اليوم السبت، عن تدخل شركة أديداس العالمية للملابس الرياضية لإخراج المهاجم الشاب كيليان مبابي من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، والمساعدة في انتقاله إلى ريال مدريد أو يوفنتوس الإيطالي.

ونشرت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن شركة أديداس ستعمل على إخراج الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يبلغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان، وهي على أتم الاستعداد لتمويل ريال مدريد أو يوفنتوس لحسم الصفقة في الصيف.

وقالت “دياريو جول” أن أديداس الشركة الراعية لناديي يوفنتوس وريال مدريد، تعرف جيداً القيمة التسويقية الكبيرة للغاية التي ستأتي مع وصول كيليان مبابي إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.

وأوضجت الصحيفة أن الشركة تعتبر مبابي الخليفة الشرعي للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.وفي حالة أخفق باريس سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى فإن احتمالية رحيل نجم المنتخب الفرنسي عن نادي ملعب حديقة الأمراء في صيف عام 2021 سوف تزيد بقوة.

يذكر أن كيليان مبابي يعد كأفضل مهاجمي العالم، وتطلع معظم أندية أوروبا لضمه، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مبابي كرة القدم ريال مدريد انتقاله المالي

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