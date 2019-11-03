السيطرة على حريق بمزرعة دواجن 7 طوابق بالدقهلية

اندلع حريق هائل في مزرعة دواجن بقرية كفر الشنهاب التابعة لمركز المنصورة وهرعت سيارات الشرطة والحماية المدنية والإطفاء للمكان فى محاولة جادة للسيطرة الحريق.



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز المنصورة العميد خالد الزيني إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد باندلاع حريق في مزرعة دواجن.



وانتقلت قوة أمنية من مركز المنصورة ورجال الحماية المدنية ويوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، محمد عبداللطيف،غادة الحمادي نائب رئيس المركز، هاني سليمان نواب رئيس مركز المنصورة، وأمانى الجمل رئيس الوحدة المحلية بكوم الدربى، بمتابعة إطفاء حريق في مزرعة دواجن بقرية كفر الشنهاب



وبالفحص تبين أن الحريق نتيجة أنبوبة بوتاجاز وتسرب أنابيب أخرى وتبين أن المبني عباره عن سبع طوابق وتم أشتعال الأدوار الأخيره الثلاثه وتم أخماد النيران عن طريق الحمايه المدنية وبـ ٣ سيارات إطفاء.



ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

