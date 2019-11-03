المصائب لا تأتى فرادى.. الأشعة تثبت إصابة نجم برشلونة

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن تعرض لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني الى إصابة قوية خلال مباراة الفريق الكتالوني اليوم أمام ليفانتي والتي أنتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن تعرض لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني الى إصابة قوية خلال مباراة الفريق الكتالوني اليوم أمام ليفانتي والتي أنتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشار برنامج التشيرنغيتو المتخصص في الكرة الإسبانية : أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض لويس سواريز إصابة في قدمه اليمنى وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه .