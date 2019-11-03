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مفاجأة جديدة لعشاق "الجوكر"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:39 ص
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بوابة الفجر
فريده احمد
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حقق فيلم الجوكر، نجاحًا كبيرًا محققًا أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق في تصنيف أفلام الروما، وأكثر من مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم ويعتبرها البعض منافسًا خطيرًا لجوائز، ربما حتى لأفضل فيلم أوسكار الذي استعصى على أفلام مستوحاة من الكتب المصورة في الماضي. 

ويتساءل بعض المعجبين عما إذا كان من الممكن وجود جزء ثاني من الفيلم، وعندما يتعلق الأمر بنجم الفيلم، خواكين فينيكس فإنه لا يستبعد تمامًا للمشاركة في الجزء الجديد، إنه غير مهتم بالقيام بذلك بسبب نجاح الجزء الأول من الفيلم.

جزء ثاني
في مقابلة مع The Envelope من صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أكد فينيكس انه كان يفكر بعمل جزء ثاني من فيلم الجوكر منذ فتره طويله ولم تأتي الفكره بسبب نجاح الفيلم

وقال فينيكس: "لن نفكر بعمل جزء ثاني من الفيلم بسبب نجاح الجزء الأول فكره "هذا الكلام سخيف فكره عمل جزء ثاني أتت في الأسبوع الثالث من تصوير الفيلم

حتى مع هذا البيان، على الرغم من ذلك، لم يستبعد Phoenix بفي فكره الجزء الجديد من الفيلم بينما أوضح أن جزءًا من جاذبية Joker هو أنه أدا الدور لمره واحده، فقد اعترف أيضًا بأنه كان هناك "الكثير لاستكشافات" في الفيلم، لدرجة أنه قام بالاتفاق مع فيليبس عندما أتت فكره الجزء الثاني اثناء تصوير فيلم الجوكر.

وقال فينيكس: "قبل الإصدار بفترة طويلة أو قبل أن تكون لدينا أي فكرة عما إذا كان ذلك ناجحًا، تحدثنا عن عواقب". "في الأسبوع الثاني أو الثالث من التصوير، كنت مثل،" تود، هل يمكنك فقط البدء في العمل على تكملة؟ هناك الكثير مما يجب اكماله. " لقد كان نوعًا من المزاح - لكن ليس حقًا ".

واستمر فينيكس في القول إنه سخر من الملصقات مع تسلل جوكر في الأفلام القديمة، والهدف من ذلك هو إظهار فيليبس ما يمكن القيام به بالشخصية.

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