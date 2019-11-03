نجم ريال مدريد يعلن عن خطته لمواجهة تجاهل زيدان

يبدو أن لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، يعيش أسوء أيامه داخل ملعب السانتياجو برنابيو حاليًا، حيث لا يُعد خيارًا أساسيًا للمدرب زين الدين زيدان.





وسطع نجم فينيسيوس الموسم الماضي بعد الأداء المميز الذي قدمه إبان فترة تولي سانتياجو سولاري مهمة تدريب الملكي، إلا أن الوضع تغير كثيرًا منذ وصول زيدان إلى قيادة الدفة الفنية للميرنيجي.





ولم يتواجد صاحب الـ 19 عامًا سوى في 6 مباريات رفقة ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، ولم يخض سوى مباراة واحدة كاملة بينما حل بديلًا أو استُبدل في البقية.









وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فينيسيوس يرفض الاستسلام، وأنه قرر البقاء داخل ريال مدريد حتى ولو كان حبيسًا لدكة البدلاء، فخيار الرحيل على سبيل الإعارة لأي نادٍ آخر في يناير مستبعد بالنسبة للدولي البرازيلي.





ويسعي فينيسوس لمواجهة هذه الفترة بطريقتين، الأولي التدريبات الانفرادية ومتابعات للفيديوهات الخاصة به للتطور أكثر لا سيما في إنهاء الكرة إلى شباك الخصم.





والتريكز والصبر بالدرجة الأولى هي طريقة اللاعب الثانية، فهو يدرك أن ما هو فيه مرحلة ويجب أن يتخطاها بكل السبل الممكنة، ومتأكد أيضًا من أن أي أداء غير مقبول قدمه هذا الموسم سينتهي فور تحليه باستمرارية اللعب.





يذكر أن فينيسيوس كان هدفًا لأندية أوروبية كثيرة في الصيف الماضي، إلا أن قرار اللاعب كان واضحًا وهو البقاء داخل السانتياجو برنابيو.



