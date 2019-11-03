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توقعات الحلقة الأولى من "المؤسس عثمان"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
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بوابة الفجر
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توقع البعض أن الحلقة الأولى من مسلسل "المؤسس عثمان" ستحتوي على مشهد ظهور أرطغرل وهو على فراش الموت، ومن ثم سيقوم بإملاء وصيته لكافة الحاضرين من عائلته، وسيكون هناك صراعاً بين عثمان غازي ابن ارطغرل وابن عمه دوندار من أجل من سيتولى مهام سيد القبليلة بعد وفاة ارطغرل، لتبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان مشوقة وجذابة للمشاهدين حسب التوقعات التي سادتت الايام الماضية حول أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان .

بطلة المسلسل
تداولت المواقع الالكترونية التركية، أن الفنانة التركية أوزغي تورير ستؤدي دور البطلة في مسلسل قيامة عثمان، حيث ستجسد دور زوجة السلطان عثمان، علماً ان الفنانة والممثلة التركية ​اصليهان كارالار هي من كانت ستؤدي الدور​، فحين لم يعلق بوراك على الخبر.

بطل المؤسس عثمان
سيؤدي البطل بواراك اوزجيفيت العمل الدرامي الكبير وهو يعمل كدور الغازي مؤسس الدولة التي امتدت الي القرون الستة في التاريخ وذلك من المقرر أن يحمل الحقبات التاريخية لكافة محبي وعشاقي المسلسل ، كما أن المسلسل سيتم عرضه من خلال قنوات ايه تي في التركية بدلاً من TRT التركية.

وسيذاع على موقع النور بترجمة مدبلجة ايضاً الي اللغة العربية والذى ياتي بعد العرض الاول علي شاشة ايه تي في ، ونستكمل معكم احداث الحلقة ونتعرف علي التفاصيل القادمة.

موعد عرض المسلسل
أعلنت القائمون على مسلسل "المؤسس عثمان" أنه متاح خلال شهر نوفمبر المقبل 2019 وذلك في بداية الشهر، حيث يعتبر من المسلسلات الضخمة التي حازت على نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة مع أنتهاء حلقات أرطغرل الموسم الخامس.  

قناة atv التركية 
سوف يتم اذاعة مسلسل المؤسس عثمان في تمام الساعة الثامنة مساءًا علي قناة atv التركية الفضائية وهي الناقل الحصري لكافة حلقات المسلسل التركي الشهير كما يترقب جميع محبي الدراما في كل مكان موعد العرض الاول وذلك للأستمتاع بالعرض النهائي والذي يعد واحد من أهم المسلسلات الضخمة التي لاقت نجاح واسع وكبير ومن أنتهاء ارطغرل وحتي استكمال السلسلة في قيامة عثمان المقبلة.  

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