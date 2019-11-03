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بمشاركة فرناندو ألونسو.. تعرف على موعد إنطلاق رالي العُلا-نيوم في السعودية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
محمد علي
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قالت تقارير صحفية سعودية، أن بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا وان، فرناندو ألونسو، سوف يشارك في منافسات رالي العُلا-نيوم في الكروس كانتري، وذلك ضمن الجولة الثالثة من البطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ألونسو يعلن مشاركته في رالي العُلا-نيوم 2020

وكان ألونسو قد أعلن في الفترة الأخيرة عن إنضمامه لفريق تويوتا غازو ريسينغ، حيث سيكون جزء من التشكيلة التي ستخوض منافسات رالي دكار 2020، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر، أن النجم والسائق الإسباني الشهير كان قد شارك في الجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، والتي أقيمت في المغرب، ولكنه قد أنهى السباق في المركز الـ27، وذلك بعدما نجح في التغلب على مشاكل تضرر المحور الأمامي لسيارته وعدة انثقابات. 

 موعد إنطلاق رالي العُلا-نيوم في السعودية

قالت الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم رالي العُلا-نيوم، أن المسابقة سوف تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى يوم التاسع من الشهر ذاته.

ومن المتوقع بأن يتم تقسيم رالي رالي العُلا-نيوم في السعودية إلى خمس مسابقات تنافسية مختلفة، وذلك تحت  إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، وكذلك الإدارة الرياضية العامة، بالإضافة إلى عبداللطيف جميل موتورز (تويوتا)، ومجموعة "أم بي سي" والعربية.
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