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حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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اندلع حريقًا هائلًا، اليوم الأحد، في أحد مصانع المنطقة الصناعية الأولى في مدينة برج العرب غربي محافظة الإسكندرية، ولكن دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور أخلت إدارة المصنع العمال من داخله، حرصًا على سلامتهم، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولات السيطرة على النيران قبل إمتدادها.

وأكد مصدر لـ"الفجر"، أن الحريق مستمر حتى اللحظة ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة عليه قبل إمتداد النيران للمصانع المجاورة، مؤكدًا أن سبب الحريق مجهول حتى الآن، فيما تسبب الحريق في خسائر بداخل المصنع، ولم ينتج عنه إصابات.
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
حريق هائل بمصانع في "برج العرب" بالإسكندرية (صور)
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الكلمات المفتاحية

حريق هائل حريق الإسكندرية برج العرب المنطقة الصناعية

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