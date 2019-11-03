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أمير مرتضي: جروس رفض التعاقد مع هذا اللاعب في البداية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:27 ص
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جروس
جروس
الفجر الرياضي
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علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن عدم اقتناع كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض باللاعب أحمد سيد زيزو قبل التعاقد معه.

وصرح أمير عبر قناة أون سبورت: "جروس عقد جلسة مع زيزو قبل توقيعه وأخبرني بعدها أنه غير مقتنع بشخصيته ويرى أنه لن يكون مناسبا مع الفريق".

وواصل مدير الكرة بالزمالك:"لكني استطعت إقناع جروس بالتعاقد مع زيزو وأكد له أن شخصيته خارج الملعب ستكون مختلفة تماما داخل الملعب".

وتابع أمير: "ثم أخبرت زيزو بالانطباع الذي أخذه جروس عنه حتى يبذل جهدا مع الفريق ويظهر بشكل جيد".

وإختتم تصريحاته: "ووقتها أكد لي زيزو أنه سيبذل قصارى جهده للظهور بمستوى مميز مع الزمالك".

يذكر أن زيزو قد إنضم للزمالك قادماً من الدوري البرتغالي بداية عام 2019 الجاري.

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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كرة القدم جروس امير مرتضي منصور الكرة الزمالك

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