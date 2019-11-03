للقضاء على الوساطة وسرعة حل المشاكل.. رئيس مرسى علم يعلن رقم هاتفه للمواطنين

"منعا للوساطة وخد حقك بلا استثناءات".. عبارات واضحة أطلقها العميد إيهاب فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، للقضاء على المحسوبيات.



وقال إيهاب فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، إنه سيعمل على تطوير المدينة السياحية بنظام المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المستثمرين وأهالي ومواطني مدينة مرسى علم سويا.



وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أنه سوف يقضي على الروتين تمامآ وقطع الطريق على كل من يدعي الوساطة بينه وبين المسؤل مؤكدا أن مكتبة سيكون في الشارع وسط الأهالي للتعرف على مشكلاتهم، مشيرًا إلى أنه سيضع خطة لتطوير المدينة وتحويلها إلى مدينة عالمية بالتعاون مع الأهالي، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائما لحل اي مشكلة تعوق العمل وحل جميع الصعاب التي تواجه المواطنين.



وفي واقعة تعد الأولى من نوعها، نشرت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بيانًا إعلاميًا يتضمن رقم هاتف رئيس المدينة الشخصية، مطالبة المواطنين بالتواصل معه في حالة اعاقتهم عند انهاء أية اجراءات من اختصاصات المجلس وهو "01006891687"، وأكد بيان الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لا تتردد وقم بالإتصال فورا عند إعاقة أي من الإجراءات من اختصاصات الوحدة المحلية.



وأكد رئيس مدينة مرسى علم على ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مستمر دون وسطاء لطرح مشاكلهم دون تزييف للأمور.