محامي عبدالله السعيد يكشف حقيقة الشرط الجزائي وموقفه الحالي

تحدث محامي عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، أشرف عبد العزيز، عن حقيقة ما تردد بشأن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع الزمالك قبل أن يوقع على عقد جديد مع النادي الأهلي.





وأصدر محامي السعيد بياناً عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، يؤكد فيه أن اللاعب بريء الذمة بشأن الشرط الجزائي مضيفا أن تعاقده مع الزمالك انتهى بالصلح داخل اتحاد الكرة.





ورد ترك آل شيخ، مالك بيراميدز السابق والذي كان قد تدخل لتجديد عقد السعيد مع الأهلي، على ما أثير بشأن تعاقد اللاعب مع الزمالك، قائلاً "الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله".





وكان قد رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي الموسم الماضي بعد أزمة توقيعه للزمالك، ورحل على سبيل الإعارة إلى نادي كوبس الفنلندي قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز في صفقة من العيار الثقيل.