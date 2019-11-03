دوا ليبا تتعاون مع مايلي سايريس



في ذلك الوقت تعمل دوا حاليا بدون صديقها أنور حديد، الذي بدآت العلاقة معه خلال أسابيع.بدأت دوا ليبا مواعدة أنور حديد في أواخر يوينو، بعد فترة قليلة من انفصال دوا عن صديقها عارض الأزياء إسحاق كارو البالغ من العمر ٣٣ عاما،بعد خمس سنوات من الواعدة





ووفقا لصحيفة ديلي ميل ان دوا ليبا لمحت إلى تقديمها عملًا مشتركًا مع سايرس.وسأل مذيع محطة كابيتول اف ام البريطانية دوا ليبا عما إذا كان يوجد تعاون مع مايلي ساريس، فقالت:" يحتمل، فأنا من اشد المعجبين بها وهي جميلة جدا ونعم، اننا نفكر في عمل شيء ما في المستقبل، لم يحدث شيء حتي الان لكننا نتحدث عن الامر".يذكر ان دوا ليبا تعاونت مع المغنية اريانا جراندي في اغنية لكنها لم تصدر لأسباب غير معروفةوفي الوقت نفسه، قامت دوا ليبا بأداء عدد كبير من أغانيها في البرنامج الكوميدي ذا جرهام نورتون، الذي من المقرر ان يذاع مساد يوم االجمعة، عرضت دوا ليبا باحساسها الجذاب في الاناقة في الملابس الفضية،حيث انها اردت فستان قصير بالون الفضي وجزمة من الكعب الفضي الذي ذاد من ارتفعهالم تبدع دوا ليبا في مجال الغناء فقط بل أصبحت وجه لمركات عديدة، وبرزت في حملات الموضة لاديداس وجاكوار، واصبح أيضا وجه اعلاني لعطر YSL الجديد.