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دوا ليبا تتعاون مع مايلي سايريس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
فرح احمد
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أشيع مؤخرًا أن المغنية البريطانية دوا ليبا البالغة من العمر ٢٤ عامًا والحاصلة علي جائزتين جرامي من المحتمل أن تتعاون مع المغنية الامريكية مايلي سايريس في اغنية جديدة.
 
ووفقا لصحيفة ديلي ميل ان دوا ليبا لمحت إلى تقديمها عملًا مشتركًا مع سايرس.

وسأل مذيع محطة كابيتول اف ام البريطانية دوا ليبا عما إذا كان يوجد تعاون مع مايلي ساريس، فقالت:" يحتمل، فأنا من اشد المعجبين بها وهي جميلة جدا ونعم، اننا نفكر في عمل شيء ما في المستقبل، لم يحدث شيء حتي الان لكننا نتحدث عن الامر".

يذكر ان دوا ليبا تعاونت مع المغنية اريانا جراندي في اغنية لكنها لم تصدر لأسباب غير معروفة

وفي الوقت نفسه، قامت دوا ليبا بأداء عدد كبير من أغانيها في البرنامج الكوميدي ذا جرهام نورتون، الذي من المقرر ان يذاع مساد يوم االجمعة، عرضت دوا ليبا باحساسها الجذاب في الاناقة في الملابس الفضية،حيث انها اردت فستان قصير بالون الفضي وجزمة من الكعب الفضي الذي ذاد من ارتفعها

لم تبدع دوا ليبا في مجال الغناء فقط بل أصبحت وجه لمركات عديدة، وبرزت في حملات الموضة لاديداس وجاكوار، واصبح أيضا وجه اعلاني لعطر YSL الجديد.

في ذلك الوقت تعمل دوا حاليا بدون صديقها أنور حديد، الذي بدآت العلاقة معه خلال أسابيع.بدأت دوا ليبا مواعدة أنور حديد في أواخر يوينو، بعد فترة قليلة من انفصال دوا عن صديقها عارض الأزياء إسحاق كارو البالغ من العمر ٣٣ عاما،بعد خمس سنوات من الواعدة

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