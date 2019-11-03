تعليق ناري من مصطفي يونس على توقف الدوري

علق مصطفى يونس نجم النادي الأهلي الأسبق، علي قرارات توقف الدوري الأخيرة، والتي أعلنها الإتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام .





وقال يونس في تصريحات تلفزيونية، الأهلي الأكثر تضررًا من توقف الدوري، ولو كان واجه الزمالك لفاز بثلاثة أو أربعة أهداف، ووقتها سيكون الموسم انتهى.





وتابع يونس: "الزمالك سيعود بعد التوقف أفضل مما كان عليه، خاصة بعد تخلص الفريق من الإجهاد وعودة المصابين".



