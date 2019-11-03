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"كانت بتلعب".. سقوط طفلة من الدور الثاني في الحوامدية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:24 ص
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إيمان عبد العاطي
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أصيبت طفلة بكسور متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الطابق الثاني حال لهوها بالمنزل سكنها، بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، بورود إشارة من مستشفي الحوامدية العام بوصول طفلة عمرها 6 سنوات، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبمقابلة النقيب فاروق عبد القادر لوالد الطفلة، وبسؤاله قرر أنها حال لهوها، سقطت من شرفة المنزل بالطابق الثاني مما أسفر عن إصابتها المشار إليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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