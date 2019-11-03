هند صبري تتألق بالأسود في ليلة تتويج "نورا تحلم"



وأضافت هند وسط التصفيق الحار، أنه وبرغم مرور ربع قرن على أولى جوائزها وعملها بالسينما فالسينما التونسية في قضايا المرأة رهينة بقوانين تدفعها للامام ومجتمع يحاول عرقلة هذا احيانا لكن وبكل تأكيد فالمرأة التونسية تريد أن تنطلق للامام





إطلالة هند صبري

هند ارتدت ثوبا اسود تألقت فيه من تصميم استر مارلين وماكياج جلامور سيسترز وستايلست ايمان الخميسي.



وكان الفيلم قد رفعت عروضه ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة ال٥٣ من أيام قرطاج السينمائية شعار كامل العدد حيث حضره جميع أفراد أسرة العمل حتى التقنيين منهم والأط الصغار الذين ظهروا به وكل الممثلين سواء ادوار رئيسية أو ثانوية وهو العرض الأول للفيلم في بلده تونس وسيكون العرض الثاني اليوم الاربعاء.





وحضره ايضا عدد كبير من الفنانين التوانسة والعرب والأفارقة المشاركين بافلامهم في الأيام بالإضافة لعدد كبير من الجمهور العادي الذي حرص على شراء التذاكر وحجزها قبل العرض بعدة أيام.



وكان الفيلم قد عرض دوليا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وافضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي.



قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى.



ليصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز. اصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.



وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.



وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily ومجلة premier في نسختها العالمية باداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور.



بالإضافة لعدة لقاءات مع كبريات المحطات العالمية منها tv5الفرنسية ودويتش فيلا التي اشادت كلها بالفيلم.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري.



والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.



وبهذا تواصل هند صبري تحقيق نجاحات سينمائية كبرى لهذا العام ففيلمها الفيل الازرق ٢ في تخطي حاجز الـ١٠٢ مليون جنيه مصري في رقم قياسي واستطاعت تحقيق ردود فعل إيجابية جدا بظهورها كضيفة شرف في فيلم الممر الذي تجاوزت إيراداته ٧٥ مليون جنيه وحصدها لثلاثة جوائز تمثيل عن نورا تحلم وجائزتين افضل عمل للفيلم نفسه.

عبرت في كلمتها عن شكرها لفريق عمل الفيلم وتحدثت عن مرور ربع قرن منذ فوزها بالجائزة نفسها وشكرت الراحل نجيب عياد والمخرجين الكبار مفيدة تلاتلي ونوري بوزيد