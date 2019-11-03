موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو اليوم الأحد 3/11/2019 في الدوري الإيطالي

يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد 3 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





موعد مباراة ميلان ولاتسيو في ملعب اللقاء



وستلعب مباراة ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.





والقنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو



وستذاع مباراة ميلان ولاتسيو اليوم بالدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD4" بتعليق حفيظ دراجي.





ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي



ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.