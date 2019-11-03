بعد تصريحاتها عن "الشعراوي".. "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير" (فيديو)



من جانبها، عقبت "منير"، قائلة: "أنا غلطت وأنا أسفة، ومقدرش حتى أفتي وأقول أني أفهم في الحاجات دي، والله يسامح اللي شتمني".



وجه الشيخ الحبيب الجفري، الداعية الإسلامي، رسالة إلى أسما شريف منير، بسبب الضجة التي أثيرت حولها لوصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، قائلا: "يا ابنتي.. أنتي اعتذرتي، والذي يعتذر ويستغفر هو أقرب وأحب إلى الله، من الذي يصر على الخطأ".وأشار "الجفري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي لو كان حيًا، لرحب بأسما شريف منير في منزله، واستضافها، وأطعمها، وشرح لها ما تريد.وأضاف أن من هاجموها يجب ألا يخلطوا بين من يتعمد التقليل من قدر الشيخ الشعراوي، وبين إنسانة أخطأت في تصرف واعتذرت.