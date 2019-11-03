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موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون اليوم الأحد 3/11/2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
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توتنهام
توتنهام
أحمد عصام
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يستضيف فريق إيفرتون منافسه فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد 3 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون :-

وستقام المباراة بين فريق توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق إيفرتون وفريق توتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا هاما في إطار منافسات تلك الجولة على حساب فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك، وأيضاً فاز فريق مانشستر سيتي على فريق ساوثهامبتون بنفس النتيجة على ملعب الاتحاد.


ويضرب مانشستر سيتي موعدا قويا مع فريق ليفربول في الجولة المقبلة على ملعب الانفيلد في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج، حيث يحتل الريدز صدارة ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، بينما يحل فريق السيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
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